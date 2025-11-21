Плувкиня на „Вихрен“ стана първата българка, слязла под 1 минута на 100 м бътерфлай

Състезателката на „Вихрен“ Калина Гамишева стана първата българка, която слиза под 1 минута на 100 метра бътерфлай в 25-метров басейн. Плувкинята регистрира рекорда по време на датското първенство за мъже и жени, спирайки хронометрите на 59.94 секунди. Това обаче й стигна само за сребърен медал, какъвто спечели и на 200 м в същия стил.

К. Гамишева (вляво на сн. 1) взе 2 сребърни медала от датския шампионат. Българката участва и в една от най-добрите щафети (сн. 2)



Предишното ни върхово постижение на 100 бът. бе на Добромира Иванова – 1:00.34 мин., поставено на 6 март 2016 г. в София. 17-годишната санданчанка автоматично подобри и държавния си рекорд за девойки старша възраст от 1:00.07 мин., фиксиран на 30 октомври в Гладсаксе (Дания). Дъщерята на бившия плувец на „Вихрен“ Николай Гамишев държи и националния рекорд в старшата възраст на 100 съчетано (1:02.90). Калина живее и учи в скандинавската държава, където родителите се устроиха преди около 20 години.

ИВАН ДЕЛЧЕВ