Плувна надежда на „Пирин“ учи и тренира в английски колеж, взе 3 златни отличия в Ст. Загора

„Вихрен“ заслужи 2 купи за №1 и 38 медала на турнира „Р. Русев“, два подиума за „GD Sport”

Плувната надежда на „Пирин“ Томас Станимиров бе приет в „Плимут Колидж“, където продължава образованието си и тренировките по любимия спорт. При всяка удобна възможност благоевградският талант ще се състезава за родния си клуб. При първото си завръщане той спечели 3 златни и 1 сребърен медал при момчетата до 14 г. на XIV турнир „Руси Русев“ в Стара Загора. Общият баланс на пиринци е 27 отличия и купа за най-добър състезател на Божидара Борисова (до 14 г.), която изкачи върха на почетната стълбичка 4 пъти. В своите възрастови групи триумфираха още Владимир Шарков (до 17 г.), Антон Марков (до 17 г.) и Елиа Кръстева (до 12 г.). Мартин Зашев (до 17 г.) спечели сребро и 2 бронза, Лаура Димитрова (до 14 г.) е с 3 сребърни и един бронзов медал, а Марина Лазарова (до 12 г.) и Кристиян Сотиров (до 12 г.) – с по 1 бронзов. В съчетаната щафета на 4х50 м втори са Антон Марков, Мартин Зашев, Даниел Зашев и Владимир Шарков. Купи за №1 грабнаха Милена Христова (жени) и Димитър Докузов (до 17 г.) от „Вихрен“. Те заслужиха съответно 4 и 2 първи места. Победи записаха и съекипниците им Атанас Георгиев (до 14 г.), Ерик Сталев (до 17 г.), Ася Златинска (до 14 г.), Любка Мицина (до 17 г.), Петра Захариева (до 17 г.), Яна Ангелова (до 14 г.). Сребро взеха Петър Бакалов (до 17 г.), Антон Стоянов (до 12 г.) и Васко Узунов (до 12 г.), а с бронз се окичиха Евгения Маникатова (до 12 г.) и Александра Тушева (до 14 г.). Трета и мъжката щафета на 4х50 м свободен стил, съставена от Петър Бакалов, Иван Гаврилов, Ерик Сталев и Димитър Докузов. Така сметката на санданчани възлиза на 38 отличия. Единственият представител на „GD Sport” (Бл) Денис Кулев (до 14 г.) има 2 бронзови медала. В проявата се включиха 300 състезатели на 28 клуба.

Санданчани с треньорите си Н. Вакареев и М. Попова Пиринци се наредиха трети по медали в Ст. Загора

Т. Станимиров и Д. Кулев след награждаването на 100 м гръб М. Христова и Д. Докузов с индивидуалните трофеи

ИВАН ДЕЛЧЕВ