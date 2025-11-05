Плувните клубове от Пиринско взеха 3 купи за №1 и 54 медала на „Замората“

Плувните клубове от Пиринско спечелиха 54 медала от 27-мия международен турнир “Стефан Попов-Замората” в София. Наред с това техните състезатели заслужиха и 3 индивидуални купи за най-добри резултати по таблицата на световната федерация в своите възрастови групи. №1 сред връстниците си от „Вихрен“ са Илиян Христов (до 10 г.) и Матиас Бута (до 8 г.), които събраха съответно 269 и 201 точки с представянето си на 200 и 50 метра свободен стил. Освен златото на 200 м св. стил, Христов взе и сребро на 100 св. стил, 50 и 100 гръб и бронз на 50 св. стил, а Бута е първи на 50 бътерфлай и втори на 50 гръб и 50 бруст. Съекипничката им Ася Златинска (до 14 г.) триумфира на 50 и 100 св. стил, Рая Златинска (до 10 г.) има сребро на 50 св. стил, бронз на 200 св. стил, 50 и 100 бруст, Теодора Шуманова (до 12 г.) е трета на 200 бруст, Крисия Алишанова (до 8 г.) – първа на 50 бруст, втора на 50 св. стил и 50 гръб, Андон Русаков (до 12 г.) – втори на 200 гръб, Стоян Костадинов (до 10 г.) – първи на 50 бът. Изключителна ефективност показаха надеждите на „Сандански“, чиито 4-ма плувци грабнаха 7 медала. Ася Николова е №1 при момичетата до 8 г. с 227 т. на 50 гръб, където спечели злато. Тя е първа още на 50 св. стил и 50 бът. Владимира Цулева (до 14 г.) победи на 50 бът. и се окчи с бронз на 50 св. стил, а Пламен Стойчев (до 17 г.) отчая конкурентите си на 50 и 200 делфин. До 21 отличия стигна „GD Sport” (Бл). Ивайло Пирински (до 17 г.) триумфира на 50, 200 и 400 св. стил, Димитър Дамянов (до 17 г.) е втори на 200 св. стил и трети на 400 св. стил, Ванеса Гошева (до 14 г.) взе злато на 200 св. стил, сребро на 50 бът. и 50 гръб и бронз на 100 св. стил, Божидара Николова (до 12 г.) е втора на 50, 100 и 200 св. стил, Николай Дюлгеров (до 17 г.) – има бронз на 100 и 200 гръб и 200 съчетано, Борислав Сиркаров (до 12 г.) – сребро на 50 и 100 гръб, Петър Шопов (до 17 г.) – е втори на 100 бът. и трети на 50 бът., Матей Иванов (до 8 г.) – втори на 50 бът., Никола Дамянов (до 12 г.) – трети на 50 гръб. Борян Кацарски (до 10 г.) от „Пирин“ заслужи златни медали на 100 св. стил и 50 гръб, а съотборникът му Никола Киров (до 8 г.) е първи на 50 гръб и втори на 50 св. стил. Единственият участник от „Олимпик“ (Сандански) Адриана Петкова (до 8 г.) взе сребро на 50 делфин. В проявата се включиха 541 плувци на 42 клуба.

Плувците на „Вихрен“ след награждаването в София

Адр. Петкова (вляво) току-що е получила сребърното си отличие Ася Николова Призьорите на 200 м свободен стил Д. Дамянов, Ив. Пирински и М. Стойковски от „Левски“ Н. Киров и Б. Кацарски

ИВАН ДЕЛЧЕВ