Плувните надежди на „GD Sport” взеха 17 медала на „Европейски път“ в Пловдив

Състезателите на „GD Sport“ спечелиха 17 медала от турнира по плуване „Европейски път“ в Пловдив. Ивайло Пирински заслужи златни отличия на 100 и 200 метра свободен стил при юношите до 17 г. Възпитаникът на треньорката Екатерина Георгиева взе и сребро на 400 м св. стил. Купа за най-добро постижение в своята възрастова група получи Божидара Николова (до 12 г.), която триумфира на 50, 100 и 200 св. стил, а на 50 бътерфлай се окичи с бронз. 4 пъти на почетната стълбичка се качи и Ванеса Гошева (до 14 г.). Тя е втора на 50 бът. и 100 съчетано и трета на 50 и 100 св. стил. Сребърни медали взеха още Ивайло Пирински (до 17 г.) на 400 св. стил и Денис Кулев (до 14 г.) на 50 гръб. Единственото отличие в оупън категорията донесе Димитър Дамянов, който е трети на 1500 св. стил. Бронзови са още Мария Павлова (до 17 г.) на 100 гръб, Никола Дамянов (до 12 г.) на 50 св. стил, Валентина Гюрова (до 12 г.) на 400 св. стил и Матей Иванов (до 9 г.) на 50 бът. Златно каре грабна новото попълнение на клуба Ванеса Самарджиева (до 9 г.), която дойде от „Пирин“ преди около 4 месеца и постиженията й до края на годината ще влизат в графата на зелено-белите съграждани. Тя отчая конкуренцията на 50 и 100 св. стил, 100 бруст и 100 съч., заслужи и купата за №1 сред връстничките си. Сребърен дубъл постигна Денислав Пенчев (до 12 г.) от „Олимпик“ (Сандански) с времената си на 200 бът. и 400 съч. В проявата се включиха 398 състезатели на 31 клуба.

ИВАН ДЕЛЧЕВ