Плувните школи в Сандански с куп медали от провелия се Международен турнир по плуване в Благоевград

Плувните школи в Сандански с куп медали от провелия се в Благоевград Международен турнир по плуване „ПИРИН“!

На 9 и 10 март в град Благоевград се проведе VII-то издание на Международния турнир по плуване „Пирин“.

Ето и успехите и завоюваните медали на Плувен клуб „Вихрен“, Плувен клуб „Сандански“ и Плувен клуб „Олимпик“:

ПК „Вихрен“

Александър Димитров (2008) две първи, 3-то и 4-то място;

Андон Русаков (2014) -3-то, 4-то, 8-о и 9-о място;

Александра Тушева (2011) – 14-о и 16-о място;

Антон Крайчев (2010) -9-о и 14-о място;

Антон Стоянов (2013) -5-о,6-о и две десети места;

Ася Златинска (2011) – две трети и две пети места;

Атанас Георгиев (2011) – 8-мо и две дванадести места;

Атанас Патилов (2014) – 3-то и две пети места;

Борис Гамишев (2007) -1-во, 3-то ,4-то и 6-то място;

Димитър Докузов (2009) – три първи и едно седмо място;

Димитър Пандев (2009) – две пети,13-о и 14-то място;

Джулияна Маринова (2014)- 7-мо и 11-мо място;

Емил Манджев (2014) – 3-то, 4-то и 9-о място;

Ерик Сталев (2010) – 1-во, 2-ро и две четвърти места;

Евгения Маникатова (2013) -две първи места, 2-ро и 4-то място;

Георги Гаврилов (2010) – 4-тоо, 8-мо, 9-то и 15-то място;

Гергана Докузова (2013) – две седми места;

Христо Струмски (2008) -1-во, две втори и едно 3-то място;

Илия Щурков (2009) -10-то и 15-то място;

Илиян Христов(2015) -8-мо и 12-то място;

Иван Гаврилов(2010) – три шести места и едно 10-то място;

Любка Мицина (2009) – две втори места, 3-то и 4-то място;

Мария Пандева (2015) – 16-то място;

Мария Митова (2005) – три първи и едно второ място;

Петър Бакалов (2009) – 3-то, две четвърти и едно 9-то място;

Рая Златинска (2015)- 2-ро, 3-то и 8-мо място;

Симона Маникатова (2014) – две четвърти и едно шесто място;

Славина Къртевска (2011)- две десети и едно 16-то място;

Стоян Борисов (2014) – 5-то ,8-мо и 14-то място;

Стоян Костадинов (2015) -1-во, 2-ро и 7-мо място;

Теодора Шуманова (2013) – две трети,13-то и 14-то място;

Валентин Василев (2012) – две втори, 3-то и 5-то място;

Васил Узунов (2010) -2-ро и три трети места;

Васко Узунов (2014) – 2-ро, 3-то, 4-то и 7-мо място;

Вася Манолов (2006) – две първи и едно второ място;

Виктория Стоянова (2014) – 3-то и 5-то място;

Яна Ангелова (2011) – три първи и едно второ място;

Йордан Бакалов (2015) – 8-мо и 9-то място;

Зара Патилова (2010) – две седми и 9-то място.

Плувен клуб „Сандански“

Яна Димитрова (2015г.) – 4-то, 7-мо ,8-мо и 14-мо място;

Анна-Мария Тодорова (2015г.) – 5-то ,11-то и 13-то място;

Василена Костадинова (2015г.) -12-то и 14- то място;

Радина Златкова (2014г.) две втори места и 5-о място;

Мелани Иванова(2012г.) две втори места, 4-то и 5-то място;

Павела Божкова (2012г.) първо място, две втори и 4-то място;

Славина Манолева (2012г.) първо място, две втори и 6-то място;

Виктория Соколова (2012г.) второ място, две четвърти и едно 5-то място;

Мария Ватахова (2012г.) – първо място, две втори и трето място;

Владимира Цулева (2011г.)две втори места, 4-то и 5- то място;

Мадлен Менчева (2010г.) 3-то ,4-то и 11-то място;

Матея Енчева (2009г.) 2-ро, 4-то и 8-мо място;

Ерика Енчева (2009г.) 8-мо, 3-то,14-то и 16-то място;

Янна Сестримска (2009г.) – 3-то,9-то и 12-то място;

Ивана Русакова (2008г.) – 5-то, 7-мо и 15-то място;

Стойне Златков (2014г.) – две трети места ,12-то и 13-то място;

Иван Георгиев (2013г.) – 2-ро, 3-то, 4-то и 8-мо място;

Филип Димитров (2013г.) – две трети места, 4-то и 6-то място;

Йордан Гиздов (2013г.) – четири първи места;

Андон Стоянов (2012г.) 3-то, 5-то ,6-то и 7-мо място;

Евгени Стоев (2012г.) – 2-ро, 3-то и 4-то място;

Илия Пасков (2011г.) – 6-то и 11-то място;

Йордан Халачев (2011г.) – три пети места;

Велизар Николов (2011г.) – 10-то място;

Себастиан Бобевски (2010г.) – 7-мо място;

Пламен Стойчев(2010г.) – 1-во, 3-то и 5-то място;

Владимир Манолев (2010г.)- 8-мо, две девети и 12-о място;

Велислав Соколов (2008г.)-3-то, 4-то и 5-то място;

Николай Стоев (2008г.)- 6-то място;

Калоян Подгорски (2007г.) – две втори и 9-то място;

Йоан Емилиян Смилянов (2007г.)- две първи, 3-то и 7-мо място.

ПК „Олимпик“

Александър Дончев (2013) – две първи, 2-ро и 3-то място;

Александър Михаилов (2012) -2-ро, две четвърти и 8-мо място;

Красимир Захариев (2011) -2-ро, 4-то, 6-то и 8-мо място;

Лъчезар Маринов (2013) – 6-то, 8-мо и две десети места;

Манол Щурков (2010) -7-мо,14-то и 16 -то място;

Марая Иванова (2013) – три втори и едно трето място;

Мирослав Чеков (2012) – две седми и едно 12-то място;

Мирослав Стоименов (1999) – 4-то, две шести и 7-мо място;

Моника Попова (2015) – 5-то, 9-то,12-то и 13-то място;

Тайлър Атанасов (2011) – две петнадесети места;

Цветан Цачев (2012) – три седми и 16-то място;

Виктор Горанов (2010) – две шести и едно седмо място.

Поздравления за всички плувци и техните треньори!

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