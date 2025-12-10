Плувнитe клубове от Пиринско с 10 медала на последното държавно първенство за годината

Плувните клубове от Пиринско спечелиха 10 медала на държавното лично отборно първенство за деца до 12 г. в Пловдив. С 6 от отличията е свързан талантът на „Олимпик“ (Сандански) Александър Дончев. Той заслужи сребро на 200 метра свободен стил, 200 м гръб и 200 съчетано, а на 100 съч. се окичи с бронз. Втора е съчетаната щафета на 4х50 м, съставена от Лъчезар Маринов, Виктор Александров, Александър Дончев и Валентин Николов, трети е квартетът на 4х50 м св. стил, в който участваха Александър Дончев, Виктор Александров, Маркиан Бобевски и Валентин Николов.

Отличниците на „Олимпик“ В. Николов, В. Александров, Ал. Дончев и М. Бобевски Е. Кръстева (вдясно) се радва на бронза

Б. Николова (вдясно) завърши годината с медал Ф. Димитров донесе сребро на „Сандански“



Единственият състезател на „Сандански“ Филип Димитров стигна до второ място на 100 бътерфлай, а най-добре от „Вихрен“ се представи Евгения Маникатова, която е шеста на 200 гръб. На почетната стълбичка от „Пирин“ се качи Елиа Кръстева след бронзовите медали на 100 и 200 гръб, а Божидара Николова от „GD Sport” (Бл) спечели бронз на 100 св. стил. В последното ДЛОП за годината се включиха 353 състезатели на 56 клуба.

ИВАН ДЕЛЧЕВ