Плувнитe клубове от Пиринско с 10 медала на последното държавно първенство за годината

Плувните клубове от Пиринско спечелиха 10 медала на държавното лично отборно първенство за деца до 12 г. в Пловдив. С 6 от отличията е свързан талантът на „Олимпик“ (Сандански) Александър Дончев. Той заслужи сребро на 200 метра свободен стил, 200 м гръб и 200 съчетано, а на 100 съч. се окичи с бронз. Втора е съчетаната щафета на 4х50 м, съставена от Лъчезар Маринов, Виктор Александров, Александър Дончев и Валентин Николов, трети е квартетът на 4х50 м св. стил, в който участваха Александър Дончев, Виктор Александров, Маркиан Бобевски и Валентин Николов.
Единственият състезател на „Сандански“ Филип Димитров стигна до второ място на 100 бътерфлай, а най-добре от „Вихрен“ се представи Евгения Маникатова, която е шеста на 200 гръб. На почетната стълбичка от „Пирин“ се качи Елиа Кръстева след бронзовите медали на 100 и 200 гръб, а Божидара Николова от „GD Sport” (Бл) спечели бронз на 100 св. стил. В последното ДЛОП за годината се включиха 353 състезатели на 56 клуба.
ИВАН ДЕЛЧЕВ