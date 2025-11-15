Победа на „Кюстендил“ провокира огромен скандал с потрошен автомобил на съдиите, мач без публика, солена глоба…

Победата на „Кюстендил“ с 4:2 при визитата срещу „Сливнишки герой“ провокира огромен скандал с потрошен автомобил на съдиите и сурови наказания. Напрежението нагнети изгонването още в началните минути на защитника на домакините Александър Бонев и ескалира в средата на втората част, когато реферът Митко Митев от Варна подмина нарушение срещу играч на сливничани и след секунди гостите отбелязаха третия гол. Бурната реакция донесе жълти картони за 4-ма състезатели на „Героя“ и треньора Николай Христозов, а на трибуните бе въдворен изпълнителният директор на клуба Янко Димитров, прикрит в официалния протокол на срещата като домакин, за да получи право да седи на резервната скамейка. Страстите отново взеха връх в заключителния четвърт час, след като арбитърът прати под душа и Максим Мечикян, преди малко по-късно в домакинската мрежа да падне четвъртото попадение от дузпа. Един мач без публика постанови Дисципът на зоналната централа в столицата за „Сливнишки герой“ заради изпочупените огледала на съдийското возило, плюс 2500 лв. глоба и покриване изцяло на щетите, нанесени на МПС-то. Санкцията пред празни трибуни ще бъде излежана чак напролет срещу „Левски II”, тъй като до края на есента на състава от Сливница предстоят три поредни гостувания заради завъртането на първенството.

Янко Димитров

Клубният началник Я. Димитров, който е бивш вратар на „Марек“ в треньорския мандат на Стоян Коцев преди 18 г., е лишен от правото да се доближава до терена в един мач и ще се бръкне със 150 лв. Стотарка трябва да плати наставникът Н. Христозов за вербалните атаки срещу съдийската бригада, докато двамата изгонени играчи и декорираният в жълто за пети път през сезона Георги Илиев ще пропуснат днешния сблъсък с дубъла на „Славия“. За белите пък няма да играе наказаният дупничанин Любомир Костов.

Също за изчерпване на лимита от официални предупреждения „Оборище“ пристига в Сапарева баня без Божидар Христов и Слави Зарков.

СТОЙЧО СТОИЦОВ