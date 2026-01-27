Топ теми

Побой в Перник: Чичо нападна племенника си с метална тръба, счупи му ръката

Случай на скандал и побой между роднини разследват служители на Първо РУ Перник. В районното управление е подаден сигнал в понеделник  от 24-годишен младеж, който съобщил, че се е скарал с 55-годишния си чичо, който впоследствие му е нанесъл удари с метална тръба в областта на горен крайник. В резултат на това медици са констатирали фрактура в областта на дланта. Снети са сведения и е образувано досъдебно производство. Уведомена е прокуратурата, като процесуално-следствените действия продължават.

