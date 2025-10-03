Повдигнаха обвинение на брезничанин за притежание на марихуана

Брезничанин ще отговаря пред закона за притежаване на наркотични вещества с цел разпространение. В началото на тази година служители от РУ – Брезник проверили жилище, обитавано от 29-годишен жител на гр. Брезник. При претърсването му били открити и иззети пликове, съдържащи суха зелена листна маса с тегло около 1 килограм. Полевият тест показал, че това е марихуана. След проведено разследване и получени резултати от назначените експертизи мъжът е привлечен като обвиняем по чл. 343 „а“, ал. 1 от Наказателния кодекс, за притежаване на наркотични вещества с цел разпространение. Наложена му е мярка за неотклонение „подписка“ и работата продължава съвместно с прокуратурата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА