Повдигнаха обвинение на К. Иванов за убийство на 25-г. Салина в дупнишкото с. Крайници, задържаха го

36-годишният Кирил Иванов, който уби по жесток начин 25-годишната си съпруга Салина Патова и направи опит да се самоубие, бе преместен от гоцеделчевската болница, където му спасиха живота, в МВР болница – София.

Под ръководството на Окръжна прокуратура – Кюстендил се води досъдебно производство за убийство, извършено с особена жестокост и в условията на домашно насилие – престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6 и т. 6а от НК.

На 11.09.2025 г. в с. Крайници, община Дупница, в близост до дом на ул. „Захари Стоянов“ бе умишлено умъртвена 25-годишната Салина Патова. В хода на разследването по делото е извършен оглед на местопроизшествието, разпитани са свидетели. Събрани са доказателства, въз основа на които може да се направи основателно предположение, че извършителят на престъплението е 36-годишният Кирил Иванов.

След убийството мъжът е бил обявен за общодържавно издирване поради укриването му от органите на досъдебното производство. На следващия ден – 12.09.2025 г., е бил установен в района на с. Дъбница, община Гърмен, при управление на чуждо МПС, отнето от него в с. Ресилово, община Сапарева баня. При опит да бъде спрян за проверка и задържан от служители на МВР Кирил Иванов е направил опит да се самоубие, като си е нанесъл прободна рана с нож в областта на врата. Непосредствено след това е бил приет по спешност за лечение в гоцеделчевската болница.

В присъствието на защитник на Кирил Иванов е предявено постановление за привличане в качеството му на обвиняем и за задържането му за срок до 72 часа.

Днес, 19.09.2025 г., наблюдаващият прокурор внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо лицето.

Престъпното деяние, за което е обвинен, Кирил Иванов е извършил в изпитателния срок по предходно дело – за документно престъпление, по което е бил осъден с влязло в сила определение на Районен съд – Гоце Делчев от м. април 2025 г.

ИВАН ИВАНОВ





