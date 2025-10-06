Повдигнаха обвинение на перничанин за отглеждане на коноп и незаконно присъединяване към електромрежата

Перничанин ще отговаря за притежаване и отглеждане на наркотични вещества и за незаконно присъединяване към електропреносната мрежа. Преди около една година служители от РУ – Радомир проверили адрес в ковачевското с. Светля, обитаван от 45-годишен перничанин. Полицаите установили неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа. При претърсване на къщата и района около нея били открити и иззети около 18 грама суха зелена листна маса, реагирала на марихуана при направения полеви наркотест и 6 растения от рода на конопа. След подведено разследване и получени резултати от назначените експертизи мъжът е привлечен като обвиняем за три престъпления и му е опредена мярка за неотклонение „подписка“. Работата продължава съвместно с прокуратурата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА