Повече от 500 зрители в първата вечер на „Кино под звездите“

С над 500 зрители започнаха прожекциите на „Кино под звездите“ в Радомир. Инициативата на Община Радомир и МКБППМН, подкрепена от AQ Електрик и WOW Market, превърна двора на Младежкия дом в истински летен киносалон.

В първата вечер, на 20 август, бяха представени анимацията „Бернард: Мисия до Марс“ и българската драма „Без крила“. Космическото приключение за малки и големи проследява белия мечок Бернард, който тайно се включва в мисия до Марс и там се сблъсква със същества и предизвикателства, които променят представите му за приятелство и смелост. Във втория филм – „Без крила“ – зрителите видяха силната и емоционална история на параолимпийския шампион Михаил Христов, който след тежък инцидент губи и двете си ръце, но успява да превъзмогне болката и да постигне световни успехи.

Двора на Младежкия дом бе изпълнен от хора от всички възрасти, а атмосферата беше допълнена от ароматни пуканки, пица, освежаващи напитки и сладки изкушения за най-малките.

Прожекциите продължават и тази вечер, 21 август, когато публиката ще се наслади на „Грейси и Педро: пухкаво приключение“ от 21:00 ч. – трогателна и забавна история за приятелството, а от 22:30 ч. ще бъде показан „Клас 90“ – динамичен филм за младостта, мечтите и предизвикателствата.

Финалът на киномаратона е запазен за петък, 22 август, с прожекцията на „Гунди“ – вдъхновяващ разказ за живота и легендата на Георги Аспарухов.

Всички прожекции са с вход свободен.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






