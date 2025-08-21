Повод за гордост! Ученикът на ПМГ – Гоце Делчев П. Попов завоюва златен медал на международната олимпиада по астрономия и астрофизика в Индия

Петър Попов, който наесен ще е дванадесетокласник в Математическата гимназия в Гоце Делчев, завоюва златен медал на Международната олимпиада по астрономия и астрофизика (IOAA) в Индия. Талантливият гимназист заслужи място в националния отбор, след като тази година стана лауреат в XXVIII национална олимпиада по астрономия, а като десетокласник също отвя конкуренцията на национално ниво и се поздрави със златния медал. Страната ни бе представена от 5-членен отбор, включващ най- добрите ученици по астрономия и астрофизика – Лора Лукманова (12 клас, СМГ), Светослав Арабов (9 клас, МГ – Варна), Елена Йорданова (11 клас, МГ – Русе), Атанас Митрев (11 клас, ЕГ – Кърджали) и Петър Попов. Техни ръководители са Никола Каравасилев (Съюз на астрономите в България и НУЦК) и Стефан Иванов (Съюз на астрономите в България), Петимата премериха знания с най-добрите млади астрономи в света, като заслужиха два златни и един сребърен медал.

Учителката Карамфилка Патинова и Петър след заслуженото звание лауреат на националната олимпиада т.г.

Самият Петър Попов, чиято мечта е да стане професионален астроном, за първи път представя България на IOAA. Състезателната му кариера започва в 6 клас и оттогава ежегодно участва в националната олимпиада по астрономия. Впечатляващ е фактът, че физиката и астрономията са на особена почит в семейството на Петър. Неговият по-голям брат Иван Попов от випуск 2022 на ПМГ „Яне Сандански“ също заслужи лауреатското звание от олимпиадата, бе част от националния отбор. През годините многократно завоюва медали, в това число и два сребърни от международната олимпиада. Неотлъчно и до Иван, и до Петър е старши учителят по физика и астрономия в ПМГ – Гоце Делчев Карамфилка Патинова, която със своята активна и последователна работа мотивира учениците си и разгаря искрата на знанието в сърцата на младите хора.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА





