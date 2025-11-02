ПОВОД ЗА ГОРДОСТ! ЮЗУ преподавателката проф. Бинка Добрева заслужи Почетния знак на президента

Преподавателката във Факултета по изкуствата на Югозападния университет в Благоевград проф. д-р Бинка Добрева заслужи едно от най-високите отличия в Република България – Почетния знак на президента. По повод Деня на народните будители държавният глава връчи почетния знак на изявени творци на церемония, състояла се в Гербовата зала на президентството. Проф. Бинка Добрева бе удостоена в знак на признателност за изключителния й принос към съхраняването и популяризирането на българската народна песен, култура и духовност. Самата тя е българска народна певица от Тракийската фолклорна област и солистка на световноизвестния хор „Мистерията на българските гласове“. През 2010 г. е част от академичния състав на Факултета по изкуствата при Югозападния университет. Преподава дисциплините „Народно пеене“, „Методика на специалния предмет и интерпретация“, „Българска народна музика“, „Теренна фолклористика“, „Музикална фолклористика“, „История на народното изпълнителско изкуство“…

Паралелно с преподавателската си работа изследва българския фолклор и неговите носители и изпълнители и участва в научни конференции, публикува статии, учебни помагала и монография. Участва като лектор и водещ на майсторски класове, летни академии и школи по народно пеене във Виена, Бостън, Лос Анджелис, Созопол, Царево и др.

Бинка Добрева е подготвила десетки студенти и ученици, които са носители на много награди от национални и международни конкурси и са част от музикалния живот на България.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА