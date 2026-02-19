Повредиха над 350-годишна мраморна статуя на Бернини в центъра на Рим

Мраморната статуя на слон, проектирана от бароковия майстор Джан Лоренцо Бернини, е повредена. Лявата бивна на фигурата е счупена и лежи в основата на паметника в сърцето на Рим, съобщават местните власти, цитирани от „Ройтерс“.

Повредата е била открита в понеделник вечерта. Полицията заяви, че ще прегледа видеозаписите от площад „Минерва“, за да определи дали бивната е била умишлено счупена или просто е паднала след седмици на необичайно силните дъждове.

Италианският министър на културата Алесандро Джули даде ясно да се разбере, че според него това е умишлено деяние, като заяви, че статуята от XVII век, която e в основата на древен египетски обелиск, е станала жертва на „абсурден акт на варварство“. „Неприемливо е, че за пореден път художественото и културно наследство на нацията трябва да понесе толкова сериозни щети“, коментира той в изявление.

Това не е първият случай, в който скулптурата, популярна като Elefantino (малко слонче), е повредена. През ноември 2016 г. върхът на същата бивна отново беше открит счупен. Парчето беше прикрепено по време на реставрационни дейности.

Скулптурата, създадена през 1667 г. от Ерколе Ферата по проект на Бернини, се намира близо до Пантеона, един от най-посещаваните туристически обекти в Рим, припомня „Ройтерс“.