Погледнете се в огледалото: Лицето ви издава кои витамини ви липсват

Човешкото лице е огледало на здравето. Освен че изразява емоции и характер, то често подсказва и какво липсва на организма ни. Недостигът на витамини и минерали може да се прояви чрез бледост, петна, сухота, подпухналост или поява на бръчки в по-ранна възраст. Ето кои витамини са жизненоважни и как техният дефицит се разпознава по лицето.
Витамин А – „витаминът за зрението и кожата“
Витамин А е важен за здравето на очите, имунната система и обновяването на кожата. Липсата му може да се прояви чрез:
– суха, лющеща се кожа на лицето;
– поява на ситни пъпчици, наподобяващи акне;
– сухи и раздразнени очи, понякога дори замъглено зрение.
Недостигът на витамин А прави кожата по-податлива на инфекции и забавя зарастването на малки ранички.
Витамини от група B – „енергия и равновесие“
Групата включва няколко различни витамини, които работят в синхрон.
– B1 (тиамин): При дефицит лицето изглежда бледо и отпаднало, често с уморен израз.
– B2 (рибофлавин): Характерни са напукани ъгълчета на устните, зачервяване около носа и мазна кожа със сухи люспи.
– B3 (ниацин): Липсата му може да причини груба и зачервена кожа, която изглежда като изгорена от слънце.
– B5 (пантотенова киселина): Недостигът се свързва с бледност, косопад и сивкав тен.
– B6 (пиридоксин): По лицето се появяват червени петна и лющене, а устните стават възпалени и болезнени.
– B7 (биотин): Кожата е суха, склонна към екзема; често се наблюдават чупливи косми и вежди.
– B9 (фолиева киселина): Лицето може да придобие нездраво бледо-жълтеникав цвят.
– B12 (кобаламин): Най-ясно се изразява с бледа кожа и леко синкав оттенък под очите.
Витамин C – „светлината на лицето“
Витамин С е мощен антиоксидант и основен помощник за колагена. Когато не достига, се забелязват:
– загуба на свежест и блясък, кожата става безжизнена;
– склонност към поява на синини и капиляри по лицето;
– кървящи венци и бавно зарастване на пъпки или ранички.
Витамин D – „слънчевият витамин“
Той е от решаващо значение за костите, имунитета и добрия тонус. При дефицит:
– лицето изглежда подпухнало и уморено;
– появява се по-силна склонност към акне и възпаления;
– кожата губи еластичност и изглежда по-старееща.
Недостигът на витамин D често е масов през зимата, когато слънчевата светлина е ограничена.
Витамин E – „щитът на кожата“
Антиоксидант, който предпазва клетките от увреждане. Липсата му може да доведе до:
– суха и безжизнена кожа с поява на ситни бръчици;
– по-лесна поява на петна и хиперпигментации;
– забавено зарастване на кожни раздразнения.
Витамин K – „балансът на кръвта и тена“
Макар и по-рядко обсъждан, този витамин е важен за кръвосъсирването. Липсата му се проявява чрез:
– тъмни кръгове под очите, които не изчезват дори след добър сън;
– склонност към синини и малки червеникави капиляри по лицето;
– по-бавно възстановяване след нараняване.
Минерали и следи по лицето
Освен витамините, често дефицитът на минерали също оставя отпечатък върху лицето:
– Желязо: бледа кожа и напукани устни;
– Цинк: пъпки и забавено зарастване на кожата;
– Магнезий: подпухналост и уморен вид.
Как да разпознаем сигналите правилно?
Важно е да помним, че симптомите по лицето не винаги означават само витаминен недостиг. Те могат да бъдат резултат от стрес, хормонални промени, недоспиване или кожни заболявания. Въпреки това, когато признаците се задържат дълго, добре е да се направят кръвни изследвания и консултация със специалист.
Как да поддържаме баланса?
Хранене: Богата и разнообразна диета с плодове, зеленчуци, ядки, млечни продукти, риба и пълнозърнести храни.
Слънчева светлина: Умерено излагане на слънце за синтез на витамин D.
Добавки: При доказан дефицит лекарят може да препоръча витамини и минерали в подходящи дози.
Хидратация: Достатъчно вода за еластична и свежа кожа.