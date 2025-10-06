Погноза за времето

Прогноза за България за 07.10.2025 г.

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца и ще остане без съществена промяна.

През следващото денонощие ще се задържи облачно. Продължителни и значителни валежи от дъжд ще има в източните и северните райони от страната. Утре в югозападните и южните централни части от страната валежите ще отслабнат, но с прекъсване все още на места ще превалява дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад, а в североизточните райони – от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, за София – около 8°, максималните – между 10° и 15°, за София – около 10°, съобщава дежурният синоптик Иван Василев.

В планините ще бъде облачно. В масивите на Югозападна България с прекъсване ще вали дъжд, в местата над 1800 метра надморска височина – сняг. По-значителни и продължителни ще бъдат валежите по Стара планина и Странджа. Ще духа силен вятър от север-северозапад, а по най-високите части – от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 0°.

По Черноморието ще бъде облачно с продължителни и значителни по количество валежи. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, а по Северното Черноморие – от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°. Температурата на морската вода е от 18°-19° по Северното Черноморие до 20°-21° по Южното. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 31 мин. и залязва в 18 ч. и 58 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 27 мин. Луната в София залязва в 7 ч. и 41 мин и изгрява в 18 ч. и 55 мин. Фаза на Луната: Пълнолуние.

Прогноза за България за 08.10.2025 и 09.10.2025 г.

В сряда ще преобладава облачно време, с валежи от дъжд, на повече места и повече по количество в Северна България. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, в североизточните райони – от североизток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 10° и 15°, а минималните – между 5° и 10°. През нощта срещу четвъртък вятърът от северозапад временно ще се усили. Валежите ще спрат, най-късно в крайните североизточни и югоизточни райони. През деня над източната половина от страната облачността ще остане значителна и на места там отново ще има превалявания, но вече по-слаби. В западната половина вероятността за валежи е малка, облачността ще се разкъсва и временно ще намалява. Дневните температури ще се повишават, съобщава дежурният синоптик Марияна Попова.

Източник: Национален институт по метеорология и хидрология