Погребват в родното с. Градево хлебаря Георги Иванов

В родното му село Градево ще бъде погребан хлебарят Георги Иванов. Той бе намерен мъртъв в понеделник следобяд в каравана в имота му в Градево. Полицията не откри следи от насилие по тялото му, медиците констатираха, че е починал в съня си вследствие на тежко заболяване.

Георги Иванов е един от пионерите в частното хлебопроизводство в Благоевград. Той стартира бизнеса си в края на миналия век заедно с по-големите си братя Петър Иванов, председател на Регионалния съюз на хлебарите и сладкарите, и Васил Иванов, бивш наместник на с. Градево, който бързо се отказа от този бизнес.

Георги Иванов бе сред уважаваните в бранша. През последните няколко години се бе оттеглил от активна дейност, прехвърляйки ангажиментите на съпругата и децата си.

Той е баща е на две дъщери и един син и има внук на годинка.

Поклонението ще се състои в четвъртък от 12 часа в храма в с. Градево, а погребението е в 13 часа.

Димитрина Асенова