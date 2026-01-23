Холивуд и модната индустрия се сбогуваха с „последния император“ на модата Валентино

Колеги, поддръжници, наследници и почитатели на покойния италиански моден дизайнер Валентино Гаравани днес се събраха в Рим, за да се сбогуват с „последния император“ на модата, съобщава CNN.

В сряда и четвъртък беше поклонението пред легендарния дизайнер, а днес тялото му беше пренесено в базиликата „Санта Мария дели Анджели е деи Мартири“ в центъра на Рим, където се състоя погребалната церемония. На нея присъстваха Ан Хатауей и Оливия Палермо, които редовно носеха модели на Валентино на червения килим.

Снимка: БТА/АП

Алесандро Микеле – настоящият творчески директор на Валентино, пристигна с тъмни очила. Забелязани бяха и дизайнерите Мария Грация Киури, Донатела Версаче, американският дизайнер Том Форд, дългогодишната британска модна журналистка Сузи Менкес и Анна Уинтур.

Снимка: БТА/АП

Валентино Гаравани почина на 93-годишна възраст в имението си в Рим на 19 януари.