Подадена е заявка за запазване на марката „Нашата България“ в Патентното ведомство

В Патентното ведомство е внесена заявка за регистрация на името на партия „Нашата България“. Това показва проверка на 24 часа в електронния Държавен регистър на търговските марки. Документът е подаден вчера, като заявителят на марката не е пожелал да се публикува името му. Тази практика е характерна за хора, които запазват търговски марки с надеждата да ги препродадат.

Преди седмица бившият началник на кабинета на президента Румен Радев – Иво Христов, определи „Нашата България“ като подходящо име за евентуална бъдеща политическа формация на държавния глава, който вече обяви оставката си.

„Нашата България“ – не знам дали са обсъждали такъв вариант, но това е едно добро име. В последните години тъкмо деребейското отношение към България е това, което отблъсна и възмути хората. Добре е всеки българин да знае, че всеки от нас разполага с равна част от настоящето на нашата родина“, каза Христов пред БНТ.

Самият Радев използва израза „нашата България“ в обръщението си към народа на 19 януари, в което обяви, че подава оставка. Той още не е обявил по какъв начин ще се включи в партийната политика.

Сред областите, за които е подадена заявката за запазване на марката „Нашата България“, са политически рекламни услуги, наемане на политически сътрудници, събиране на политически статистически данни, набиране на средства за политически цели, съвети в областта на политиката, услуги за политическо лобиране, политически услуги, организиране на политически срещи, политически комуникационни услуги, политически информационни услуги, политическо консултиране, консултиране за политически кампании, политически изследвания и анализи.