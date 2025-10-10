ПОДАРЪЦИТЕ НА СЪДБАТА! Дами изкупиха половин изложба на художника Венци Терзийски, той поля сделката с мляко с кафе – спрял пиенето

Дами изкупиха половината творби от изложба на художника Венци Терзийски и с тях устроиха фантастична изложба на открито в с. Марулево на фона на обагрените в есенна палитра околни хълмове. Инициативата за мащабната откупка бе на художничката Невена Бенц, която преди няколко месеца се завърна от Щатите в родния Благоевград. Тя направи първата и единствена откупка по време на откриването на самостоятелна изложба на Венци Терзийски миналия петък в общинската галерия.

„Агитирах мои приятелки, които ми бяха на гости, да купят картини на Венци. Отведох ги в галерията, но се оказа, че изложбата е свалена преждевременно. Открихме го по телефона, купиха 10 картини и си тръгнаха много щастливи към София, а оттам и за Милано. Мисля, че беше хубав ден за всички“, разказа случилото си Невена Бенц.

Изложбата на открито на фона на марулевските хълмове, наредена от щастливите нови собственички на авторско изкуство

На въпрос с какво я провокира точно Венци Терзийски, чийто абстрактни творби са неразбрани от масовата публика, а заради любовните му отношения с чашката колеги нерядко се отнасят към него със снизхождение, дамата бе искрена: „Това беше първата изложба, на чието откриване присъствам след прибирането ми от Щатите. Отдавна харесвам работите на Венци и мисля, че той е един от най-добрите абстрактни художници на Благоевград. В работите му има наивност, непринуденост и спонтанност, каквато липсва при много художници. Агитирах приятелките си, защото картините са му изключително достъпни като цена, но ги препоръчах поради качеството им и високата им естетическа стойност, защото знам стойността на такава картина в чужбина – поне 40 пъти отгоре. Смятам, че негова картина е добра инвестиция и повод за начало на колекционерство. Има хора, които в дома си нямат нито една оригинална картина, повечето се страхуват дори да попитат за цената и не мислят, че могат да си позволят да притежават оригинално изкуство. В този смисъл Венци е „врата“ към колекционерството на оригинални картини, та китайските принтови се продават два пъти по-скъпо!“, коментира Невена Бенц. Тя допълни, че искала да подкрепи благоевградски пудожник, който не е меркантилен, не е комерсиален, а у Венци харесва точно това и че не твори за пари, а това прави изкуството му искрено.

Венци Терзйски показва картините си на входа на блок в жк „Еленово“ Невенна Бенц с екстравагантния благоевградски художник и творбата, която си купи миналия петък, за да подкрепи творческия му ентусиазъм



Преди сама да започне да рисува в началото на века, Невена Бенц имаше онлайн галерия в Щатите и чрез нея промотира отвъд Океана много благоевградски автори.

„Ще продължа да го правя, доколкото ми позволяват възможностите и контактите, създадени през годините“, закючи дамата.

„От началото на годината не бях продал нищо, такъв карък отдавна не ме беше застигал. Тези дами дойдоха и купиха 10 картини, а аз им подарих още по една, заслужиха си я“, доволен бе от неочаквания подарък от съдбата Венци Терзийски и през смях отбеляза: „Сега поливам сделката с кафе с мляко, че оня ден отказах пиенето. Не ми се отразява добре напоследък, почнах да чупя ребра…“, със самоирония отбеляза екстравагантният благоевградски талант.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА