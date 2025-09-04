Подгответе имунната система за есента

Преходът от лято към есен винаги е свързан с някои здравословни неудобства, защото имунната система има нужда от време, за да се адаптира към новия сезон. Това води до лесно настиване, сополи, суха кожа и напукани устни, зачервяване на кожата, кихане, умора, депресия и т.н.

1. Яжте според сезона

Наблегнете на кореноплодните зеленчуци, тикви, топли супи или пък салата от есенни марули и репички, които са пълни с витамини. Заредете хладилника и с круши, ябълки и зеле. Растителните протеини (боб, леща, ядки, семена) и животинските протеини (включително яйца и млечни продукти) също са добра есенна храна за подсилване на имунната система. С настъпването на есента е добре да включите и чесъна по-активно в менюто си, тъй като той е ефективно средство за подсилване на имунитета.

2. Лимфодренажен масаж

Подкрепете имунната система с лимфодренажен масаж на кожата преди вземане на душ. Масажирайте с кръгови движения, започвайки от ръцете, нагоре по ръката, към аксиларните лимфни възли и сърцето, и започвайки от краката, нагоре по краката с кръгови движения към лимфните възли в слабините и торса. Масажирайте и шията в посока надолу към сърцето.

3. Сауна и парна баня

Посещаването на сауна или парна баня е чудесно за елиминиране на токсините през кожата, стимулиране на кръвообращението и релаксация, като всички те подобряват имунната функция и се справят със състояния като есенна депресия.

4. Движение и пак движение

С настъпването на есента на човек му идва да си лежи у дома и енергията му рязко спада, а оттам и желанието за спорт. Но той е от съществено значение за здрава имунна система, така че в студени, ветровити или дъждовни дни заложете на тренировки у дома или във фитнеса, а в хубави дни потичайте навън, карайте колело и събирайте витамин D в хубавите есенни дни.

5. Отдайте се на сън

Вашите органи са заети с детоксикация на тялото ви по време на почивка, така че ето защо е важно да спите поне 7-8 часа на нощ. Ако сте лишени от сън, проучванията показват, че броят на Т-клетките ви намалява, а възпалителните ви цитокини се повишават, което увеличава риска от настинка или грип. Есента е страхотно време за сън, така че смело се отдайте на това занимание.





