Подменят водопровода в кв. „Шарон” в Петрич, полагат нова настилка на ул. „Връх Китка” и ул. „Атанас Лютвиев”   

Продължава изпълнението на инфраструктурната инвестиционна програма в град Петрич. Фирмите, които изпълняват поръчката за благоустрояване на улици и тротоарни пространства, продължават работа както по полагането на нова асфалтова настилка, така и по ремонта на тротоарите.

По участъци от улиците „Връх Китка“ и „Атанас Лютвиев“ техника полага новата настилка и се довършват тротоарите. Преди това се подмениха водопроводите на ремонтираните участъци, за да се избегне последващо разкопаване, предвид амортизираната мрежа.

Работи се и по третия етап от инфраструктурната програма – улиците в кв. „Шарон“. Реконструират се тротоарите, преди да се положи нова настилка. И в този квартал улиците се благоустрояват с нови водопроводи.

През последната година бяха подменени над 17 000 метра водопроводни тръби – нови полиетиленови заместиха 60-годишния етернит. Новата асфалтова настилка по улиците в града ще бъде отчетена след приключване на изпълнението на програмата от община Петрич.

Освен това община Петрич разработва инвестиционна програма и за селата – благоустрояване на улици, тротоари, подмяна на водопроводи и изграждане на нови канализации. Предстои произнасяне на Общинския съвет за изпълнението.

ИВАН ИВАНОВ





