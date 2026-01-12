Подновено е контролираното изпускане от язовир „Студена“

Язовир „Студена“ е пълен на максимум. Към момента водният му обем е 24 558 000 куб.м при капацитет 25 200 000 куб.м., съобщават от ВиК – Перник. Отчетени са приток от 2020 л/сек и разход – 581 л/сек. Затова се извършва контролирано изпускане с 0,800 m3/s , което преди ден бе временно спряно заради пропукването на дига на река Струма при Батановци. Ситуацията там стана критична и водата стигна на метри от домовете на хората в махала „Андрейна“. След нормализиране на обстановката, контролираното изпускане на Студена е подновено.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА