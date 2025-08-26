Подновяват пътната маркировка в Дупница преди първия учебен ден





В Дупница започна нанасянето на нова пътна маркировка. Работници към общината стартираха работата от централните улици в града, където трафикът е най-интензивен и очертанията най-бързо се похабяват. Основната цел е повишаване безопасността на движението и улесняване на пешеходците. Маркировката се нанася в по-късните часове от деня, за да не се създават допълнителни затруднения на движението на моторни превозни средства. През месец август потокът от леки автомобили е доста интензивен поради многото работещи в чужбина дупничани, дошли си в родния град за своя летен отпуск.

През идните дни до началото на новата учебна година предстои и обновяване на всички основни кръстовища, а след това ще премине към работа и в по-отдалечените квартали. До 15 септември ще бъдат обновени и всички пешеходни пътеки около учебните заведения, за да се засили вниманието на шофьорите, където децата пресичат ежедневно.

Работници към кметството възстановяват пътната маркировка



Припомняме, че още миналото лято кметът Първан Дангов реши общината сама да поддържа хоризонталната и вертикалната маркировка. Това позволява по-своевременна реакция при необходимост, а и спестява средства от наемането на външни изпълнители.

„Досега е било просто едно отбиване на номера. Към момента маркировката на много места не е изтрита, но е замърсена, защото е специфична боя, която има светлоотразителни качества. Ако завали един дъжд и се измие, тя ще светне. Но за мен дори и това е незадоволително“, изрази недоволството си градоначалникът по повод начина на работа относно пътната маркировка, наследена от предходния кметски екип.

