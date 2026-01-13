Подобряват квалификацията на овощари и лозари с безплатно обучение в Института по земеделие в Кюстендил

С изпълнение на нов проект за обучение на земеделски стопани стартира 2026 г. Институтът по земеделие – Кюстендил към Селскостопанска академия. Проектът „Устойчиви агробиологични решения в земеделието“ се реализира по интервенцията „Обучение и придобиванe на знания“ от Стратегическия план за развитие на земеделието, а целта му е повишаване знанията и уменията на земеделските производители и техните стопанства, увеличаване интереса към овощарството, лозарството и зеленчукопроизводството, предаде Агри.бг.

Симеон Крумов Димитър Сотиров

Предвижда се да бъдат проведени шест сесии на обучения на фермери, като първата подобна сесия започва на 27 февруари 2026 г., допълват от института. Общият брой на стопаните за всяко едно обучение не трябва да надвишава 60 човека. Обучението е безплатно, но фермерите трябва да се запишат предварително, като е нужно да предоставят уникалния си идентификационен номер и лични данни. След събитието участниците ще получат сертификат за преминато обучение.

Програмата предвижда обучението да бъде разделено на две части – теоретична и практическа. По време на теоретичната част проф. Димитър Сотиров ще представи лекции на тема „Резитба на дървесните овощни видове – какви са видовете резитбени операции, кога се прилагат и как те влияят върху растежа и добивите на фиданките”. Резитбените операции при лозата – правилата, системите и видовете формировки, пък ще представи доц. Симеон Крумов.

Втората част от обучението ще премине в опитните насаждения на Института по земеделие, като специалистите ще демонстрират на практика резитбите на овошки, начините за размножаването им, както и работата с ножица в лозовите насаждения.

Крайният срок за записване за първото обучение е 10 февруари т.г., казват още от института в Кюстендил.