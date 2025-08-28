Подписан беше Общинският колективен трудов договор за системата на образованието в Петрич

Общинският колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование в община Петрич беше подписан от кмета Димитър Бръчков, от началника на РУО – Благоевград Ивайло Златанов, от представители на синдикалните организации в общината и от представител на СРСНПБ.

Сравнено с КТД на национално ниво, в Петрич бяха постигнати по-добри договорености за:

Учебен час над минималната норма задължителна преподавателска работа (лекторски час):

• за учител с висше образование – 12 лв. (11,70 лв. на национално равнище);

• за учител с висше образование, но неотговарящ на изискването за заемане на конкретна длъжност – не по-малко от 10 лв. (9,60 лв. на национално ниво);

• за учител със средно образование – не по-малко от 9 лв.

За работа с ученик със СОП – педагозите ще получават не по-малко от 40 лв. на месец (38 лв. – национално ниво).

За помощник-възпитателите в детските градини – по 20 лв. месечно (18 лв. – национално ниво).

За безплатна храна на непедагогическия персонал в детските градини и подготвителните групи в училища – 3 лв. дневно (2,71 лв. – национално равнище).

Всичко друго в КТД остава непроменено, съгласно договореностите на национално ниво





