След 15 години чакане: Започва изграждането на депото в Джерман, дотогава Дупница ще вози боклука в Благоевград ?

След 15 години чакане започва изграждането на регионалното депо за отпадъци при дупнишкото село Джерман. Стартът беше отлаган заради протестите на местното население.

За целта от ПУДООС са осигурени 4,3 милиона лева.

До три месеца ще се знае и фирмата изпълнител, каза кметът на общината Първан Дангов.

В депото при Джерман ще се извозват отпадъците на шест общини от региона – Кюстендил, Дупница, Бобов дол, Сапарева баня, Невестино и Трекляно, обединени в сдружението „Рила еко“. Първоначално ще бъде изградена една клетка, която ще струва около 9 милиона лева.

„Имаме три месеца, в които ни е определен срок да съгласуваме процедурата през финансиращия орган, в случая ПУДООС. След което да проведем процедурата в съгласувателен режим. Да изберем изпълнител и в рамките на две години да се реализира строителството. До Нова година ще се знае кой ще го строи“, обясни пред БНТ кметът на Дупница Първан Дангов.

Община Дупница е в преговори със съседната община – Благоевград, за да може да извозва отпадъците си на регионалното депо там, докато се изгради това при Джерман.

Това би спестило около 30 хил. лева месечно при досегашния договор, по който боклукът се транспортира до депото в Костинброд. А благоевградското депо е на около 30 километра от Дупница.

Кюстендилска област е единствена в страната без регионално депо за отпадъци, заради което 6 общини търпят сериозни санкции от екомонистерството.





