Подут корем: 6 чести причини и бързи решения, които наистина работят

Познаваш онова усещане – събуждаш се в чудесно настроение, но само няколко часа по-късно дънките вече са тесни, а коремът ти изглежда сякаш живее свой собствен живот. Подуването е една от най-честите и най-досадните женски „мини-драми“, но добрата новина е, че в повечето случаи причините са напълно безобидни… и лесни за овладяване.

Ето шест от тях – плюс бързи решения, които можеш да приложиш още днес.

1. Прекалено много сол

Солта задържа вода и буквално „напомпва“ корема и лицето. Нерядко виновниците са готовите супи, колбасите, сирената или любимите снаксове.

Бързо решение:

Изпий една голяма чаша вода с лимон – помага на тялото да освободи задържаната течност. Вечерята нека е лека: зеленчуци, киноа, риба.

2. Хормонални промени

Преди цикъл нивата на прогестерон спадат, което води до задържане на течности и подуване. Това е напълно нормално.

Но хормоните могат да „играят“ и между два цикъла, особено около овулация. Тогава нивата на естроген се покачват, а след това и прогестеронът, което също може да предизвика леко подуване, чувствителност в корема и усещане за „тежест“.

Понякога фоликулът, който трябва да се спука по време на овулация, остава задържан като малка функционална киста. Това може да предизвика едностранен дискомфорт или усещане за пълен корем, но обикновено преминава самостоятелно в рамките на 1–2 цикъла.

Бързо решение:

Топъл чай от джинджифил или лайка успокоява корема, а 20–30 минути бърза разходка ускорява кръвообращението и намалява дискомфорта. Леко раздвижване и малки порции храна през деня също помагат за намаляване на подуването около овулация.

3. Преяждане (особено вечер)

Неслучайно казват, че коремът няма часовник, но определено си има мнение за късните вечери. Тежките ястия след 20 ч. са сигурен билет за подут корем на следващата сутрин.

Бързо решение:

Ако се случи, опитай леко раздвижване след хранене – 10 минути разходка имат магически ефект. За следващия ден заложи на по-леки, чести хранения.

4. Газове и хранителна чувствителност

Бобовите храни, броколите, газираните напитки и дори дъвката могат да доведат до образуване на газове. Понякога имаме и лека непоносимост към определени храни, без да го осъзнаваме.

Бързо решение:

Мента! Чай, капки или ментови таблетки – действа отпускащо на червата. Ако подуването се повтаря след една и съща храна, ограничете я за седмица и наблюдавай реакцията на тялото.

Недостатъчно движение

Седенето с часове – в офиса, в колата, на дивана – забавя храносмилането. Червата буквално „заспиват“.

Бързо решение:

Правилото 30/2: на всеки два часа ставай и се движи поне 30 секунди. Звучи смешно, но действа. Дори две дълбоки коремни вдишвания намаляват напрежението.

Недостатъчно фибри

Фибрите са „метличката“ на храносмилателната система. Ако в менюто липсват плодове, зеленчуци и пълнозърнести храни, често следва запек и подуване.

Бързо решение:

Започни деня с купичка овесени ядки или чия пудинг. Малка промяна, голям ефект още в рамките на ден-два.

Подуването е неприятно, но в повечето случаи временно. Най-важното е да наблюдаваш тялото си – то винаги изпраща сигнали. А с няколко малки промени може да се чувстваш много по-леко, по-спокойно и по-удобно в кожата си още днес.