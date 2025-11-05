Под звуците на „От векове за векове“ в благоевградското VII СУ откриха нов СТЕМ център, съчетаващ наука, технология, изкуство, инженерство и математика

*Ученици създадоха първия в страна училищен помощник с изкуствен интелект * Отличиха учители за дигитални будители *

Под звуците на емблематичната песен „От векове за векове“ в най-голямото училището в областта – благоевградското VII СУ „Кузман Шапкарев“, откриха нов СТЕМ център, наречен Technology. Подобно на надградената образователна среда, впечатляваща бе и самата церемония по откриването. Лентата срязаха директорът д-р Лилия Стоянова, председателят на Синдиката на българските учители д.и.н. Янка Такева, началникът на РУО Ивайло Златанов, ректорът на Югозападния университет проф. д-р Николай Марин и кметът Методи Байкушев. Сред официалните гости бяха и Силвия Кънчева – държавен експерт в МОН, старши експертът по природни науки в РУО Анета Стоянова, изтъкнатият художник Васил Горанов, чиито картини са важна част от тематичния училищен кът „Велика България“, и др.

Изпълнението на живо на „Детска планета“ и хореографията на мажоретките

Д-р Стоянова, Ив. Златанов, проф. Марин, Я. Такева и М. Байкушев прерязаха заедно лентата

„Откриваме не един кабинет, а цял етаж, който завършва сградата като концепция. Това е вторият СТЕМ център в училище, като първият бе изграден преди 3 години. Ние сме иновативно училище в посока на СТЕМ науките с нов учебен предмет „СТЕМ интеграция“. Гостите и всички присъстващи ще имат възможност да се докоснат до нашите иновативни преподаватели. Това е един цял екип от иноватори, които правят учебния процес жив, иновативен, с интеграция на новите технологии“, сподели малко преди откриването д-р Стоянова.

Директорът на VII СУ при представянето на цялостната визия и концепция за училищна /институционална/ среда пред гостите

По-късно в кетъринг залата в присъствието на гостите и учители бе излъчен и специално направен клип, показващ цялостната стратегия и концепция на VII СУ за съвременна образователна среда, методи на преподаване и учене.

„Ние правим опит винаги да награждаме постигнатото и то да остави след нас трайна следа“, каза директорът на VII СУ.

Деветокласникците, създали първия училищен асистент с AI, бяха отличени с грамоти

Председателят на СБУ Янка Такева изтъкна, че СТЕМ центровете дават умения на учениците да работят с новите технологии, които са насочени към развитието на математическите, практическите и хуманирните компетности. Коментира и че е изключително важна квалификацията на учителите в тази посока, за да бъдат те подготвени.

Част от реализираното проектно базирано обучение и демонстрацията на прототипа Кабинетът „NаSа” и тестването на телескопа от старши експерта А. Стоянова

„Благодарение на високите технологии ние сме конкурентоспособни на другите страни“, заключи Я. Такева и специално поздрави д-р Стоянова, като акцентира, че тя е един от най-добрите директори в България и е поканена да бъде лектор-обучител на директорите на столичните училища именно във връзка със СТЕМ подходите в образованието.

„Знанията и способностите носят лична, семейна, обществена и, в крайна сметка – национална сигурност. Онези, които са подготвени и знаят как да боравят с технологии, могат да са спокойни за живота си. Във времена на несигурност – глобална и национална във всеки един смисъл, нашите ученици трябва да разберат, че чрез знанията и уменията те ще бъдат независими хора и затова трябва да се инвестира“, посочи кметът на Благоевград Методи Байкушев и също поздрави директора на VII СУ.

Ректорът на ЮЗУ проф. Марин засегна връзката между средното и висшето образование, като коментира, че съвременните начини на обучение обуславят по-добрата подготовка на зрелостниците, а впоследствие и на студентите.

„Г-жа Стоянова е един визионер, който преди много години видя бъдещото в технологиите и създаде тук национално състезание по информационни технологии. И понеже пряката ми отговорност в министерството са иновативните училища, много често давам за пример VII СУ „Кузман Шапкарев“ точно заради този подход. Виждам, че вървите още по-нататък в развитието на технологиите“, констатира държавният експерт в МОН Силвия Кънчева. Тя съобщи и че от Министерството на образованието са тръгнали да правят голяма реформа. В основата е това, което се случава в иновативните училища, каквито са 25% от образователните институции в страната.

Като израз на факта, че именно подрастващите са бъдещето и те могат да направят страната ни и света едно по-добро място, прозвуча „Детска планета“, изпълнена на живо и съчетана с ефектна хореография на мажоретките на VII СУ. Последва и обиколка из новия център и демонстрация по кабинетите „Nature”, „STEM”, „STEAM”, „STREAM”, „NaSa” и „Digital World”, така по един действително впечатляващ начин „оживяха“ природните науки, проектно базирано обучение, показана бе връзката между музиката и математиката, стимулирането и мотивирането на изследователките подходи, включително и с професионален телескоп за наблюдения на дълбокия космос.

По време на събитието учителката по информационни технологии Камелия Шуманова и ръководителят на направление „Информационни и комуникационни технологии“ Георги Станишев бяха отличени с грамоти за дигитални будители.

Деветокласници, обучаващи се в профил „Софтуерни и хардуерни науки“, демонстрираха уменията си в областта на приложното програмиране. Наред с макетите, в това число и на специална кола, учениците показаха и създадения от тях първи в страната ни училищен помощник /асистент/ с изкуствен интелект. Разработката е базирана на сайта на VII СУ и съдържа цялостната информация за училището, като авторите обясниха, че AI може да „разговаря“ на естествен /човешки/ език.

Попитана от репортер на „Струма“ какво още могат да надградят в средата и образованието, при положение че са внедрили толкова нови неща, директорът на VII СУ д-р Стоянова обяви, че следващата иновация ще бъде STREAM /абревиатурата на англ. ез. – наука, технология, четене, изкуство, инженерство, математика/. По този начин или с надграждането на мултидисциплинарния подход обществените науки и философията ще имат възможност да оживеят чрез книгата и четенето.

„Не се страхувай от съвършенството – никога няма да го постигнеш!“, цитира думите на Салвадор Дали д-р Стоянова.

След откриването председателят на СБУ се срещна с учителите и разговаря с тях в рамките почти на час.

Какви важни новини съобщи Янка Такева – четете в следващия брой на вестник „Струма“.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА