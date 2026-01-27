Под мотото „Дишай, човече“ в благоевградското VII СУ представиха иновативен  STREAM урок

Иновативен урок, съчетаващ наука, технология, четене, изкуство, инженерство и математика /STREAM/, на тема „Дишане. Дихателна система на човека“ бе представен в благоевградското VII СУ „Кузман Шапкарев“. В урока, който бе част от глобалната тема по СТЕМ интеграция „Познаваме ли тялото си?/ превенция на здравето „Дишай, човече!“, взеха участие учениците от трите СТЕМ групи – 5, 6 и 7 клас, студенти от катедра „Химия” към Природо- математическия факултет на Югозападния университет, както и преподавателите по природни науки Румяна Икономова – по биология, д-р Илияна Янева – по химия, Валентина Димитрова – по физика, и Надя Станкова – по физика и „Човекът и природата“. Сред гостите бяха Анета Марянска и Славка Манова – старши експерти в Регионалното управление на образованието.

Моменти от иновативния урок, съчетаващ наука, технология, четене, изкуство, инженерство и математика

Интегралният урок беше наситен с дейности и богато подкрепени с мултимедийни ресурси, опитни постановки, модели и схеми, допринасящи за усвояването на знания и тяхното практическо приложение.Особено вълнуващи и атрактивни бяха експериментите на младите химици, обучаващи се по програмата „Студентски практики“.

Бяха включени и различни ART елементи – музика, спорт – двигателна активност, изображение на процеси чрез схеми и изпълнение на стихотворението „Дишай, човече“, като бе реализиран основният подход и цел – учене чрез преживяване, което е в основата на STEM (STEAM/ STREAM) обучението.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА