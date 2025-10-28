„Спортика“ спечели Битката за Благоевград с орлиците, възелът в голмайсторската листа се затяга

„Спортика“ спечели с 3:1 Битката за Благоевград срещу „Пирин“, а възелът в голмайсторската листа се заплете. Звездата на сребърните медалистки от предния сезон Моника Балиова вкара дежурните си две попадения и с актив от 21 в изминалите 10 кръга остана на лидерската позиция в подреждането на най-точните стрелци в женското футболно първенство, но плътно след нея, само на гол отстояние, се приближи миналогодишната носителка на Златната обувка Полина Ръсина от шампиона НСА след хеттрика срещу „Етър“. Градското дерби на базата в село Рилци премина под мотото „Превенцията спасява животи“, като и двата отбора подкрепиха каузата в борбата срещу рака на гърдата, излизайки на терена със специални тениски. На входа беше поставена благотворителна кутия за събиране на средства за рехабилитационни терапии в помощ на прекаралите коварното заболяване и последвалите възстановителни процедури. „Нека покажем, че заедно можем повече – на терена и извън него. Защото всяко подаване носи надежда, а всеки гол – живот“, написаха организаторите на инициативата.

Ранна контузия извади от игра Мария Аянова от символичните гости, в протокола от мача, качен на страницата на БФС, бяха вписани 6 жълти картона в съотношение 2:4 от главния рефер Иван Донев, който не поддаде на неколкократните призиви от трибуните да бръкне и в джобчето с червените. Балиова даде аванс на „Спортика“ седем минутки след началото. Преднината удвои Вени-Дона Сърбинска в 22-та мин., но след още десет Силвия Джалева върна интригата в двубоя, която се запази до 83-та мин., когато Балиова сложи точка на спора.

Двата отбора излязоха със специални тениски Стартовите 11 на победителките Публиката

„СПОРТИКА“ : Милена Караколева, Ана Церовска, Мария Маркова, Гергана Бонева /89-Мария Кърцелска/, Гергана Халянова, Ивана Тодорова, Вени-Дона Сърбинско /46-Атанася Трайкова, 88-Виктория Пенчева/, Ивана Христова, Петя Манова, Карина Руменова /64-Радост Митревска/, Моника Балиова.

„ПИРИН“: Теодора Царева, Гергана Петкова, Ебру Дормушали, Кристин Качулска, Мария Аянова /7-Мариана Якимова/, Мария Рикева /70-Кристин Джасова/, Цветелина Йорданов, Фатма Крълева /84-Елена Георгиева/, Габриела Янева, Силвия Джалева, Румяна Дабмалова.

СТОЙЧО СТОИЦОВ