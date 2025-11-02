Под мотото „С поглед към новото време“ Симитли отбеляза Деня на народните будители

В Симитли тържествено бе отбелязан Денят на народните будители под мотото „С поглед към новото време“. Събитието се проведе в киносалона на НЧ „Св. Климент Охридски – 1922“, което от десетилетия е средище на културния живот в общината. Читалището и тази година събра под един покрив творци, музиканти и вдъхновители, които с делото си доказват, че будителството е жива сила и днес.

Водещият Рангел Вангелово представи участниците в празничната вечер. На сцената се изявиха квартет „Чучулиги“, Елена Божкова – писател и ръководител на легендарния хор „Мистерия на българските гласове“, автор на книгите „С пулса на Мистерията на българските гласове“, „Между Бога и огъня“, „Дивата музика на шоплука“, „Новели“ и „Мъжки сълзи“, Христо Златков – педагог и музикант, дуетът Ивана и Ивона Малчови, Калина Марянска – хореограф и режисьор, фолклорен ансамбъл „Веселие“ от Симитли, както и Станислав Иванов – продуцент и автор на вдъхновяващия филм „Баба Райна – огънят на традициите“, който бе прожектиран за присъстващите.

По повод празника кметът на община Симитли Апостол Апостолов поздрави всички присъстващи в салона на читалището и връчи грамоти на съвременни будители, които с делото си продължават мисията на своите духовни предшественици, сред които и главният художествен ръководител на фолклорен ансамбъл „Веселие“, за приноса му в съхраняването и развитието на българския фолклор и култура.

Празничната вечер завърши с емоционалното изпълнение на Христина Кръстева.

ИВАН ИВАНОВ

