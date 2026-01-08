Под Околчица оставиха място в съблекалнята за звездата на „Вихрен“, оценен на 400 000 евро

Бразилската звезда на „Вихрен“ Лео Пимента може да се озове под наем в родния елит през пролетта. Запазено място за крилото вече има в съблекалнята на стадион „Христо Ботев“ във Враца. Ръководството на тамошния „Ботев“ се надява да убеди финансовия благодетел на еделвайсите Коко Динев да склони на сделка с преотстъпване и опция за откупуване след финала на настоящата кампания. Наставникът на „Ботев“ Тодор Симов също е дал зелена светлина за привличането на 25-годишния бързак под Околчица след завръщането му от зимна ваканция в края на седмицата. Бразилецът със силен ляв крак изигра 18 мача през есенния дял от първенството на Втора лига, в които се отчете с 9 гола и 4 асистенции. Появиха се спекулации, че е желан от грандовете „Левски“ и ЦСКА, но трансфер на „Герена“ или на „Армията“ е малко вероятен. За това призна в хода на полусезона мениджърът Джери Перейра.

Джери Перейра Лео Пимента



„Подобни слухове не влияят добре на самия футболист. Той е в България само от няколко месеца, а вече го свързват с „Левски“ и ЦСКА. Той е много добър играч, но всичко си зависи от него. Трябва обаче да работи още много, за да стигне нивото на водещите отбори. Ако някой го иска, лесно ще намери мен или Мирчо Димитров“, коментира агентът, който защитава правата на острието, за когото К. Динев калкулира приход в размер на 400 000 евро.

В същото време „Вихрен“ се оглежда за заместник на кариоката в португалския „Авеш“. Другата опция е самият Пимента да доведе в курортния град свой сънародник с подобен профил.

ТОНИ КИРИЛОВ