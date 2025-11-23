Поевтиняват плодовете и зеленчуците на едро, вдига се цената на едро само на картофите

Поевтиняват плодовете и зеленчуците на борсите в страната през последната седмица. Това става ясно от регулярните данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), цитирани от БТА.

Индексът на тържищните цени (ИТЦ) за промените в цените на хранителните стоки на едро в страната спада с 0,09% до 2,313 пункта при 2,315 пункта през предходната седмица.

При зеленчуците най-съществено намалява цената на зелето – с 14,19% до 0,81 лева за килограм. Морковите поевтиняват с 8,18% до 1,01 лв./кг, зрелият лук – със 7,84% до 0,94 лева за килограм, краставиците – с 6,17% до 3,04 лв./кг, доматите – с 5,26% до 2,45 лева за килограм, тиквичките – с 3,15% до 2,34 лева за килограм, червените чушки – с 2,08% до 2,17 лева за килограм, а зелените – с 0,1% до 1,98 лв./кг.

Поскъпват само картофите – с 5,15% до 0,98 лева за килограм.

От плодовете също поевтиняват най-сериозно портокалите – с 12,04% до 2,44 лева за килограм, следвани от ябълките – с 10,35% до 2,27 лв./кг., и лимоните – с 9,37% до 3,25 лева за килограм. Цената на гроздето намалява 3,94% до 3,12 лв./кг, а на бананите – с 0,59% до 2,70 лева за килограм.

Кравето сирене поевтинява минимално с 0,25% до 11,97 лева за килограм, а кашкавалът тип „Витоша“ леко поскъпва – с 0,62% до 18,13 лева за килограм. Цената на киселото мляко с 3 и повече процента масленост спада с 0,44% до 1,37 лева за кофичка от 400 г, на пакетче от 125 г краве масло намалява с 0,45% до 3,13 лева за брой, а на прясното мляко се повишава 0,85% до 2,36 лева за литър.

Замразеното пилешко месо поевтинява с 2,79% до 6,77 лева за килограм, а яйцата размер М поскъпват с 3,54% до 0,41 лева за брой на едро.

Цената на ориза намалява с 1,57% до 3,38 лева за килограм, а на олиото – с 1,51% до 3,26 лева за литър. Брашното тип 500 поскъпва с 7,42% до 1,65 лева за килограм, а захарта – с 1,06% до 1,90 лева за килограм. Бобът и лещата поевтиняват, съответно с 0,57% до 4,20 лева за килограм и с 3,64% до 4,02 лв./кг.