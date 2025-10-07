Поетапно пускат парното на перничани

Топлофикация – Перник” започва поетапно пускане на отоплението от 7 октомври, съобщиха от дружеството. До сега това ставаше с молба, като до момента са подадени от обществени сгради, училища и детски градини.

От „Топлофикация“ припомнят на гражданите, че за правилното и оптимално функциониране на вътрешната отоплителна инсталация (ВОИ) е необходимо да се приключат всички ремонти по ВОИ; да се отворят на максимална степен вентилите на радиаторите предварително, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела след пускане на отоплението и лицето, което е упълномощено за работа с абонатната станция да запълни ВОИ.

В сгради – етажна собственост, в които ВОИ не е запълнена, поради продължаващи ремонти в някое от жилищата, отоплението няма да бъде включено.

КРСИМИРА СТОИМЕНОВА