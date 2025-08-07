Пожари в Югозапада! Огънят погълна животни, лозе, кошара…

Пожар в цех за кожи в село Тополница вдигна огнеборците на крак. Огънят е потушен от екип на РСПБЗН – Петрич. Изгорели са пелети. Вероятната причина за инцидента е късо съединение, съобщиха от ОДМВР – Благоевград.

Запалили се сухи треви в местността Попиндол в землището на Ново Ходжово доведо да изгарянето на лозов масив. Два екипа на пожарната в Сандански са гасили пламъците. Причината за пожара е небрежност при боравене с открит огън.

Дребен рогат добитък и покрив на кошара са изгорели при пожар в землището на село Кавракирово. Той е погасен от два екипа на РСПБЗН – Петрич.

За периода от 08:00 часа на 06.08.2025 г. до 08:00 часа на 07.08.2025 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 7 сигнала за произшествия. За щастие при тях няма пострадали хора.





