Кметът на Кюстендил: Всички да останат по домовете си! Пожари, паднали дървета и щети след мощна буря

Напрегната е обстановката на територията на област Кюстендил. Рязка промяна на метеорологичната обстановка доведе до поредица от инциденти в региона.

Силният вятър е съборил дървета, някои от които много големи. Буря е изкоренила дърво и го е пратило върху къща в центъра на Кюстендил. Паднали дървета има около сградата на Общината, на улица „Раковска“, при спортен комплекс „Осогово“, улица „Александър Стамболийски“. Има паднали дървета и върху леки автомобили. Дървета са препречили пътища за селата. На много места е спряно електрозахранването. Аварии има на територията на общините Кюстендил, Дупница, Трекляно, Сапарева баня, Невестино.

Кметът на Кюстендил Огнян Атанасов призова всички да стоят по домовете си. Организират се доброволци за отстраняване на щетите. Сборният пункт е паркингът при Общината. Свикано е и доброволното формирование.

Огромен пожар гори между селата Ябълково и Коняво. На място има няколко екипа на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“. Пожарът се разпространява с бързи темпове заради вятъра.

От Областна дирекция на МВР – Кюстендил съобщиха, че има над 20 подадени сигнала. Навсякъде са изпратени екипи, но приоритетно се обслужват пожарите. Пожари горят Горно Уйно, Ябълково, Коняво. Поискана е допълнителна сила.ИА „Фокус“





