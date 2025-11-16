Пожарникари се опитват да свалят четири деца от изоставена сграда, спасиха ги

Нов случай на деца, качили се в изоставена сграда. Четирима тийнеджъри са влезли в изоставена сграда на кръстовището на улиците „Любляна“ и „Никола Петков“ в столичния квартал „Овча купел“. По данни на МВР става въпрос за 2 момичета и 2 момчета.

Сигналът е получен в 15:40 часа в 6 РПУ. Децата се качили на покрива на сградата за селфи, но ги хванало страх и сами се обадили за помощ.

Екип на пожарната е успял да ги спаси. Децата са в добро състояние и са предадени на родителите си, които ще платят глоби.

