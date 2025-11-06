Пожарникарят Давид Гълъбов повали вълк, докато чака прасета, на пусия над с. Брежани

За първи път в кариерата си на ловец пожарникарят Давид Гълъбов повали вълк. Драматичната среща била в местността Скендерското над симитлийското село Брежани, където младият мъж чакал на пусия глигани по време на ловен излет на 52-ра ловна дружинка. Вместо диво прасе обаче внезапно срещу него изскочил хищникът и опитният ловец не се поколебал и за миг и го повалил с 1 изстрел.

Давид Гълъбов с отстреляния хищник

Тъстът на стрелеца и водач на дружинката Кипро Кипров коментира, че от месеци животновъдите в региона сигнализирали за нападения над стадата им, но хищникът все се изплъзвал.

Ловците от 52-а дружинка с трофея

Давид Гълъбов е двукратен носител на приза „Достоен българин“ заради спасяването на две бебета при пожар в кв. „Струмско“ и за участието си в спасителна мисия при наводнения в Северна Македония.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА