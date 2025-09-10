Нов пожар в Рила! Пламъци бушуват в района на Природен парк „Рилски манастир“

Голям пожар в Рила, този път в района на Природен парк „Рилски манастир“.

Пламъците бушуват на над 2200 метра надморска височина.

На терен днес в гасенето участват 45 огнеборци.

Поискано е и включването на летателна техника.

Предполагаемата причина за възникването на пламъците е гръмотевица, съобщава БНТ.

Пожарът е далеч от Рилския манастир и населените места в района.

Пожарът в Национален парк „Рила“ е ограничен от всички страни. Тлеещо огнище има само в югоизточния му дял. Гасенето ще продължи, предаде БНР.

Военнослужещи се включиха в гасенето на пожара в Сакар планина в община Свиленград.

Горят труднодостъпни местности, което затруднява локализирането му. Няма опасност за населени места.

Огънят е обхванал 8000 декара горски площи, пасища и лозя.





