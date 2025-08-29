Пожарът в Парк „Рила” се разраства

Пожарът в Национален парк „Рила“ се разраства. Около 70 декара иглолистна гора е опожарена. Пламъците са на 1700 м надморска височина. Огнената стихия се разгръща в местността „Белите камъни“, където достъпът е много труден и се гаси на ръка. На място с огъня се борят около 40 души – пожарникари, паркови служители към Дирекция „Национален парк Рила“, горски служители и доброволци.

Присъединиха се и военнослужещи, както и хеликоптер на ВВС.

Пожарът възникна вчера следобед над симитлийското село Горно Осеново. От кметството в село Долно Осеново съобщиха, че огънят се разпространява в труднодостъпен район над 1800 метра надморска височина. Оттам посочиха, че по данни на властите огнището е далеч от населени места и вилни зони.

Три екипа участват в гасенето от страна на Държавно горско стопанство „Симитли“, каза директорът на стопанството Благой Кишев. По думите му, пожарът се е разраснал през нощта, когато в района е духал силен вятър. Огънят е обхванал сухи треви и сухи дървета в алпийската част от Рила.

„През нощта имаше много силен вятър, което допринесе за разпространение на пожара. Имаме екипи на място, но се използва и военен хеликоптер, защото част от терена е непристъпен и не може да се работи на ръка”, обясни гл. комисар Александър Джартов“, директор на ГДПБЗН.БТА





