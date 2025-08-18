Пожарът в Пирин е локализиран, но не е напълно потушен, повече от 100 души гасят

Пожарът в Пирин е локализиран, но все още не е напълно потушен. Това заяви областният директор на служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ комисар Валентин Василев.

И днес продължава доугасяването на отделни тлеещи дънери и дървета по периметъра и във вътрешността на огромния пожар в Пирин.

Служители от горските стопанства по поречието на Струма, пожарникари от цялата област, военни и доброволци правят обходи по цялата територия, засегната от огнената стихия.

Засега ситуацията е спокойна, след като вчера беше потушено най-трудното огнище в района на скалите над санданското село Плоски.

Ако времето се задържи по-хладно, няма вятър и завали дъжд, огнеборците се надяват в близките дни пожарът да бъде напълно ликвидиран.

Повече от 100 души са на терен и участват в гасенето на пожара в Пирин. Това каза директорът на Държавно горско стопанство (ДГС) – Струмяни Иван Ризов. Той информира, че в момента в района на селата Илинденци и Плоски, където имаше активни огнища, е спокойно. Снощи е превалял дъжд, който е помогнал значително в овладяването на огъня. Пожарът не се разширява, но във вътрешността все още има паднали дървета и пънове, които тлеят. На този етап няма опасност от разрастване на пожара, смята директорът.

На терен работят пожарникари, горски служители, военнослужещи, доброволни формирования и служители на Национален парк „Пирин“. На този етап няма необходимост от помощ от въздуха.

Ризов информира, че в събота и неделя е имало спонтанни доброволци, които са се включили в овладяването на огъня. Продължават да се набират доброволци, заради необходимостта от ротиране на хората, допълни Иван Ризов.

Гасенето на пожара над село Илинденци продължава вече 25 дни. Директорът на ДГС-Струмяни поясни, че голяма част от горските работници са участвали всеки ден в гасенето на огъня, като на моменти са ангажирани за над десет часа. Почти всички са постоянно на терен, като в най-добрия случай почиват по един ден на седмица, уточни Ризов.БНР, БТА





