Пожарът в Пирин не стихва, очаква се в борбата с огъня да се включат двата шведски самолета

В пет часа тази сутрин, повече от 150 пожарникари, горски, военни и доброволци тръгнаха пеша към двете огнища, които от вчера се разгоряха в Пирин над село Илинденци.

Заради труднодостъпния терен, и днес ще се гаси предимно на ръка, както и с автомобили с помпи. Ще продължи изграждането на просеки за ограничаване на пожара. Огънят е низов, горят предимно сухи треви и храсти.

Очаква се в гасенето да се включат отново двата самолета от Швеция, както и хеликоптер. Няма опасност за близките населени места.

Засега огънят не е навлязъл в национален парк Пирин, но се намира на границата на резервата.

„Обстановката продължава да бъде трудна и сложна с оглед на пожара с оглед на високите температури. Както се знае от два дни пожарът се възобнови. Имаше три основни огнища. За радост през изминалия ден две от тях се локализираха. Днес основното предизвикателство е третото огнище, което е в непосредствена близост до Национален парк Пирин. И там са насочени усилията“, каза в „Денят започва кметът на Община Сандански Атанас Стоянов.

Той уточни, че близо 150 души работят на терен.

Инженер Иван Ризов обясни, че огнищата са на много голяма височина и на пресечен терен, което допълнително усложнява ситуацията. Вода може да се качи евентуално на гръб с пръскачки или по въздух.





