Пожарът в Рила над Илийна река е овладян от три страни

Продължава работата по възникналия високо в Рила планина пожар, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Кюстендил. Засегнати са около 900 дка площи на надморска височина над 2200 метра.

От три страни пожарът е овладян. От южната страна огънят се спуска към мокри дерета. Надеждата е, че окончателно пожарът ще бъде овладян и угасен.

На терен  работят три екипа на „Пожарна безопасност и защита на населението“, екипи на Природен парк „Рилски манастир“ и на Рилската света обител.

Пожарът възникна на 9 септември над река Илийна, в местността Чаушки дупки. Той се развива на  труднодостъпен терен. Причина за възникването му е мълния. 

Изгоряха  ценни високопланински екосистеми, местообитания на диви животни и вековни гори. Заради екстремно сухото време през последните месеци и високите температури, пожарът е труден за овладяване.



