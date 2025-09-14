Пожарът в Рила над Илийна река е овладян от три страни

Продължава работата по възникналия високо в Рила планина пожар, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Кюстендил. Засегнати са около 900 дка площи на надморска височина над 2200 метра.



От три страни пожарът е овладян. От южната страна огънят се спуска към мокри дерета. Надеждата е, че окончателно пожарът ще бъде овладян и угасен.



На терен работят три екипа на „Пожарна безопасност и защита на населението“, екипи на Природен парк „Рилски манастир“ и на Рилската света обител.

Пожарът възникна на 9 септември над река Илийна, в местността Чаушки дупки. Той се развива на труднодостъпен терен. Причина за възникването му е мълния.

Изгоряха ценни високопланински екосистеми, местообитания на диви животни и вековни гори. Заради екстремно сухото време през последните месеци и високите температури, пожарът е труден за овладяване.





