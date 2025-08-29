Пожарът над Якоруда овладян, дежурни екипи ще следят вътрешни огнища още 3-4 дни

Пожарът, който пламна в боровата гора над Якоруда, е овладян. Има вътрешни тлеещи огнища, които продължават да се обливат, за да не се разгорят отново. Както е станало през нощта в периметъра на пожара, но пламъците са били бързо потушени. „Благодарение на навременната реакция на пожарникари, горски и стотици доброволци пожарът е локализиран и потушен“, заяви кметът на Якоруда Мехмед Вакльов.

В гасенето на пожара се включиха стотици доброволци, като огънят стигна до жп линията

Кметът на Якоруда Мехмед Вакльов беше на терен

Припомняме, че пожарът възникна в четвъртък в ранния следобед в местността Баните, на 2 км над Якоруда. За часове бяха вдигнати на крак 6 екипа пожарникари от Якоруда, Разлог и Банско, горски служители и над 300 доброволци. Фронтът на огъня се насочи към село Юруково и бързо обхвана големи горски площи, дори стигна до жп линията на теснолинейката и движението на влака бе спряно. Тактиката на огнеборците да заградят пожара от единия край се оказа успешна. Пътят на огъня бе спрян на баира над пожара и пресечена възможността да се прехвърли в посока Семково, каквато опасност е съществувала, научи „Струма“. В района са прокопани просеки и ситуацията вчера бе нормализирана. През следващите 3-4 дни на терена ще останат дежурни екипи, тъй като вятърът може да разпали малките огнища и тлеещи дънери. По първоначални данни при пожара са унищожени над 50 дка иглолистна гора, но реалните щети от огненото бедствие тепърва ще се изясняват.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА





