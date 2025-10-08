Пожар в дърводелски цех в Сандански унищожи скъпи машини

Днес следобед горя дърводелски цех в Сандански. Пожарът е регистриран малко след 14.30 ч. На място е пристигнал екип на пожарната и дежурният екип на Районното полицейско управление в курортния град. Огнената стихия е овладяна след близо час.

Десетки са станали свидетели на пожара, но едва двама-трима се включили в гасенето, останалите просто гледали как гори сградата, гневи се Атанас Атанасов.

Нанесените щети са в процес на установяване, увредени са техника, скъпи машини и дървен материал. Работата по установяване на причините за пожара продължава. По случая е образувано досъдебно производство.

ЛИДИЯ МАНЕВА