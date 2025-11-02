Топ теми

Пожар в магазин „за един долар“ в Мексико погуби 23 души, сред които и деца

Дата:
от: Свят
Двайсет и трима души загинаха в пожар в Северозападно Мексико, предаде ДПА, позовавайки се на губернатора на щата Сонора – Алфонсо Дурасо.

Сред загиналите има и деца, допълни Ройтерс.

Огнената стихия се е разразила в магазин „за един долар“ от веригата „Валдо“ в град Ермосильо, в щата Сонора, уточняват световните агенции

Единайсет души са приети в болница с изгаряния.

Във видеообръщение Дурасо обяви, че е издал заповед за „щателно“ разследване, за да се изясни причината за пожара и кой е отговорен за него.

Дарик

