Пожар в Харманли, 8 противопожарни екипа са на крак

Голям пожар гори във вилната зона в Харманли. Пламъците са тръгнали от гробище за бракувани автомобили, но заради силния вятър огънят е излязъл от района и е стигнал до част от вилната зона на града, предава Нова.

Пламъците са се разгорели около 16:00 часа. Според собственика на терена горенето е преминало бързо, защото в колите не е имало маслото или гориво.

Към момента са изгорели 150 бракувани автомобила, пострадали са и стопански постройки. Пожарът е достигнал и до борова гора в близост до вилната зона.

Има изгорели няколко стопански постройки, не е ясно дали има нанесени щети по други имоти.

На терен работят осем противопожарни екипа, а на помощ им се притекоха и хора от района.





