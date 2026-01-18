Пожар горя в административна сграда в село Долна Диканя

Пожар е избухнал в сградата на кметството в село Долна Диканя, радомирско. От селото обаче уточниха, че сградата е на земеделската кооперация. Сигнал в пожарната в Перник е подаден в събота в 5,41 ч.

Пристигналите на място огнеборци от Перник са установили, че горят две стаи на втория етаж на сградата.. При пожара е пострадал мъж на 66 години. Той е с изгаряния по гърба. В помещенията от известно време се е самонастанил пострадалият мъж. Той според местните жители е самотник, от 20 г. се е върнал в селото, имал е наследствена къща, която се е саморазрушила. От тогава той живеел където намери подслон. Получавал социални помощи.

КРАСИМИРА СТИМЕНОВА